31 Мая 2017 15:09

Олимпийская чемпионка Афин в беге на сто метров Юлия Нестеренко официально завершила спортивную карьеру. Сегодня в Бресте во время Кубка Беларуси состоялись символические проводы "белой молнии". Юлия Нестеренко пробежала стометровку с юными спортсменками, для которых все только начинается. Ей аплодировали трибуны. А в небо в знак прощания Юлия выпустила воздушные шары со счастливым номером 1187, под которым и бежала в 2004 году в Греции. Как призналась сама обладательница олимпийского золота, она не уходит из спорта и продолжит работать, но уже в качестве тренера.

Напомним, Юлия Нестеренко стала настоящей сенсацией Олимпиады в Афинах. "Белая молния" совершила то, что не удавалось ни одному европейцу. Так как традиционно награды в беге на сто метров доставались темнокожим спортсменам.