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В Солигорске впервые начали практиковать виндсерфинг
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8 Февраля 2017 15:23

В Солигорске впервые начали практиковать виндсерфинг

Морозная и ветренная погода - самая подходящая для любителей зимнего виндсерфинга. В Солигорске впервые начали практиковать такой необычный вид спорта. Для маневрирования парусом и скольжения спортсмены-любители выбрали ледяной покров городского водохранилища. Кстати, платформу для передвижения по замерзшей водной глади мужчины сделали самостоятельно. Доска для зимнего виндсерфинга напоминает совокупность инвентаря сразу для нескольких видов спорта.

Парус же стандартный для водного виндсерфинга. Мачта размером до 5 метров соединяется с доской для скольжения при помощи гибкого шарнира. Управляют таким воздушным механизмом ногами и наклоном паруса.

  

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