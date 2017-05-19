Спорт
19 Мая 2017 07:00
Во Дворце спорта стартует чемпионат Европы по самбо
Медали будут разыграны в трех разделах: боевое самбо, мужское и женское классическое самбо - по 9 комплектов наград в каждом из них. В континентальном первенстве примут участие около пятисот спортсменов из 30 стран. Отметим, форум станет возможностью для Минска проверить силы перед Европейскими играми в 2019 году. Напомним, этот вид спорта включен в программу соревнований.
Соревнования начнутся в 10 утра предварительными поединками. В 17:30 церемония открытия. А сразу же после нее первые финалы чемпионата. Вход на трибуны Дворца спорта свободный.
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