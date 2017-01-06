Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Виктория Азаренко потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации
Спорт
RSS
Виктория Азаренко потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации
Скачать Поделиться

9 Января 2017 19:19

Виктория Азаренко потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации

Теперь она четырнадцатая. В первой десятке произошло всего одно изменение — чешка Каролина Плишкова поднялась с шестого места на пятое, опередив словачку Доминику Цибулкову. Возглавляет рейтинг немка Ангелика Кербер. На второй позиции американка Серена Уильямс, третья - Агнешка Радванска из Польши.

 

Другие новости

"Матчбол" "Матчбол" 09.01.2017 18:47 / Спорт "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =