Виктория Азаренко потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации

9 Января 2017 19:19

Теперь она четырнадцатая. В первой десятке произошло всего одно изменение — чешка Каролина Плишкова поднялась с шестого места на пятое, опередив словачку Доминику Цибулкову. Возглавляет рейтинг немка Ангелика Кербер. На второй позиции американка Серена Уильямс, третья - Агнешка Радванска из Польши.