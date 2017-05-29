28 Мая 2017 21:07

Говоря о перспективах национального вида спорта, разумеется, мы не могли обойти вниманием и тех, кто изнутри знает и чувствует все тонкости профессионального роста. Речь, конечно, о хоккеистах. Кажется, совсем недавно - в 2000-х - мы легко обыгрывали команды, которые не входили в большую шестерку (сегодня для нас простых соперников вообще не осталось), а порой и заставляли грустить признанных лидеров.

Бекбулатов, Калюжный, Антоненко, Цыплаков, Мезин, Ковалев, Расолько. Эти и другие фамилии болельщики до сих пор вспоминают с ностальгией и теплотой. Наша dream team. Команда, которая подарила немало красивых побед, в том числе и ту самую историческую - 4:3 - над шведами в американском Солт-Лейк-Сити.

Те эмоции, конечно, сложно забыть. Они играли на высоком уровне, но их принято называть воспитанниками советской школы хоккея. А вот что нужно для белорусской? Итак, великолепная пятерка и вратарь - их мнения в "Главном эфире".

Михаил Грабовский, нападающий сборной Беларуси по хоккею: "Думаю, что у нас есть игроки, готовые в дальнейшем играть на высоком уровне и помочь сборной. Но как с ними работать, как им дать толчок вперед, чтобы команда выигрывала… Не так все просто. Мне кажется, что дело здесь, скорее, в менталитете. Наверное, выходя с канадцами надо биться, играть со шведами - биться, играть. Где-то пока в нашем менталитете именно выигрывать - нет этого, но все придет".

Андрей Скабелка, главный тренер ХК "Авангард" (Омск): "Если мы говорим, что это о канадцах, значит, он приводит специалистов, эти специалисты обучают наших детских тренеров и контролируют на местах, не в Минске, а там, где мы построили дворцы. Береза, Орша, все вот эти города. И он находится здесь не сто дней в году, а 300. Два месяца в году - нормально".

Эдуард Занковец, экс-главный тренер сборной Беларуси по хоккею: "Я сторонник знаний, я сторонник образования. Поэтому я думаю, что то, что специалисты, которые руководят хоккеем, которые руководят хоккейными командами и развитием детских школ, они должны обладать знаниями. Знания, которые приобретаются не только в ходе опыта игрового, игровой карьеры. Даже это более важные знания, которые приобретаются именно в университете самообразования, на всевозможных семинарах. Я думаю, что вот это то, что может нам помочь развивать хоккей….

Он должен постоянно стараться повышать свой уровень, свои навыки, свое образование, потому что ни один вид спорта не стоит на месте, хоккей в особенности. То, как играли команды, скажем, 20 лет назад, люди, уже совершенно другой хоккей. 10 лет назад и сейчас - это другой хоккей. Это не только в плане тактических каких-то моментов, в плане подготовки функциональной. Если думать, что на багаже каких-то старых знаний или тем более своего игрового опыта можно успешно работать тренером, то я не согласен".

Сергей Шабанов, тренер вратарей ХК "Динамо-Молодечно": "В первую очередь для примера нужен индивидуально подготовленный хоккеист. Проблема в техническом плане у хоккеистов. Многие не умеют кататься, бросок недостаточно сильный, уровень мышления игрового тоже моментами отсутствует. В школе полностью дать техническое мастерство никто не сможет, все равно нужно заниматься дополнительными занятиями, бросками, катанием. Это уже индивидуальный подход, который требует затрат. Объять двум тренерам 30 человек фактически невозможно. Может нам действительно в хоккее не хватает маленьких школ, в которых действительно развивалось бы индивидуально мастерство хоккеистов, и непосредственно каждый бывший хоккеист мог в индивидуальном порядке передавать свое мастерство ребятам.

У нас достаточно много ребят, если приглашать специалистов только в качестве обучающих людей. Они должны приезжать, помогать нам выходить на более высокий уровень, готовить процесс, показывать процесс, как готовят они, что для этого нужно сделать нам, чтобы мы добились таких же результатов. Нам уже, может быть, хватит строить дворцы. Может быть, и надо начинать строить маленькие площадки, в которых было бы непосредственно 6-8 раздевалок и лед. Этого было бы достаточно, чтобы воспитать хоккеиста. Ведь не нужно нам больших сооружений, чтобы работать с хоккеистами. Нужно искусственно любить зал и много свободного времени".