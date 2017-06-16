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Вадим Каптур и Артем Боровский остановились в шаге от медали чемпионата Европы по прыжкам в воду
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16 Июня 2017 19:23

Вадим Каптур и Артем Боровский остановились в шаге от медали чемпионата Европы по прыжкам в воду

Белорусский тандем стал четвертым в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

  

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