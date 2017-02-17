В столице прошли первые соревнования юных байкеров

18 Февраля 2017 15:07

Сегодня в столице прошли первые соревнования по мотопорту юных байкеров. Среди участников ребята от 9 до 14 лет. Не остались без внимания и самые маленькие зрители. Дошкольники продемонстрировали свое мастерство в беговелопробеге. Более опытные ребята состязались в знаниях правил дорожного движения на интерактивных станциях. Среди организаторов мероприятия - дорожная милиция и представители клуба "Харлей-Дэвидсон".

В планах - собирать любителей мотодвижения по всей стране летом.