Спорт
18 Февраля 2017 15:07
В столице прошли первые соревнования юных байкеров
Сегодня в столице прошли первые соревнования по мотопорту юных байкеров. Среди участников ребята от 9 до 14 лет. Не остались без внимания и самые маленькие зрители. Дошкольники продемонстрировали свое мастерство в беговелопробеге. Более опытные ребята состязались в знаниях правил дорожного движения на интерактивных станциях. Среди организаторов мероприятия - дорожная милиция и представители клуба "Харлей-Дэвидсон".
В планах - собирать любителей мотодвижения по всей стране летом.
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