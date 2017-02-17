18 Февраля 2017 12:10

Из детского спорта на пьедестал Олимпиады. В Раубичах стартовал финал республиканских соревнований "Снежный снайпер". В нем участвуют 168 лучших юных биатлонистов со всей Беларуси. "Снежный снайпер - 2017" - юбилейный, 10-й. По итогу соревнований победителей наградят звезды биатлона Ольга Назарова, Людмила Ананько и Алексей Айдаров. Организаторами выступают Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования и Миноблисполком.