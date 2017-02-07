Спорт
7 Февраля 2017 19:25
В расположение брестского "Динамо" прибыл нападающий Кевин Кураньи
Главная межсезонная новость белорусского футбола. В расположение брестского "Динамо", которое сейчас в Турции готовится к новому сезону, прибыл нападающий Кевин Кураньи. 34-летний немец бразильского происхождения сделал себе имя в Штутгарте, где играл с нашим Александром Глебом. После были "Шальке" и московское "Динамо" и "Хоффенхайм", с которым футболист расстался прошлым летом и до сих пор пребывает в статусе свободного агента. В 2008 Кураньи в составе сборной Германии стал серебряным призером чемпионата Европы.
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