В Пхенчхане заключительный день 7-го этапа Кубка мира по биатлону

5 Марта 2017 09:04

В заключительный день 7-го этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане в расписании 2 эстафеты. Старт женской гонки в 10:20. Нашу страну представят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Дарья Домрачева. В 13:35 начнется мужская эстафета. В заявке белоруской команды Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников. Прямые трансляции на "Беларусь 5".