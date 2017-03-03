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В Пхенчхане заключительный день 7-го этапа Кубка мира по биатлону
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5 Марта 2017 09:04

В Пхенчхане заключительный день 7-го этапа Кубка мира по биатлону

В заключительный день 7-го этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане в расписании 2 эстафеты. Старт женской гонки в 10:20. Нашу страну представят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Дарья Домрачева. В 13:35 начнется мужская эстафета. В заявке белоруской команды Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников. Прямые трансляции на "Беларусь 5".

  

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