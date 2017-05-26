25 Мая 2017 19:16

В Орше прозвучал финальный аккорд республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. Местом проведения стал спортивный комплекс "Олимпиец". За награды боролись 16 команд из 12-13-летних школьников со всей страны. В итоге со счетом 12:10 уверенную победу над столичными спортсменками одержали юные гандболистки из Минского региона. Со счетом 34:10 победила юношеская команда из Минска, которой проиграл Брест. Лидерам вручены кубки, медали, ценные подарки.

Вероника Гончарова, победительница республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч - 2017", Минская область: "Целый год мы собирались, каждый месяц тренировались. Было много сборов, соревнований. Мы на них тоже побеждали, конечно".

Дмитрий Матвиенко, победитель республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч - 2017", Минск: "Обыгрывали команды из разных областей Беларуси - Гомельской, Гродненской, Витебской, Брестской. Радуемся, что победили".

Без подарков не остался ни один из участников финальных соревнований. Все они увезут домой бронзовые и серебряные награды.