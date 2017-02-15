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В Хохфильцене сегодня в программе мужская индивидуальная гонка на 20 километров
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16 Февраля 2017 12:12

В Хохфильцене сегодня в программе мужская индивидуальная гонка на 20 километров

На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня в программе мужская индивидуальная гонка на 20 километров. Первым на старт из белорусов выйдет Владимир Чепелин. Он 8-й. Сергей Бочарников - 41-й, Дмитрий Абашев - 61-й. Роман Елетнов покинет стартовые ворота под 92-м номером. Начало гонки в 16:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".

  

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