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Мужской эстафетой сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону
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18 Февраля 2017 12:18

Мужской эстафетой сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону

Сборная Беларуси выступит под 17-м номером. За нашу команду заявлены Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников. Для наших мужчин это последний шанс на медаль планетарного форума, в масс-старт они не пробились. Прямая трансляция эстафеты в 16:45 на телеканале "Беларусь 2".

 

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