Мужской эстафетой сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону

18 Февраля 2017 12:18

Сборная Беларуси выступит под 17-м номером. За нашу команду заявлены Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников. Для наших мужчин это последний шанс на медаль планетарного форума, в масс-старт они не пробились. Прямая трансляция эстафеты в 16:45 на телеканале "Беларусь 2".