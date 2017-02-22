В Городке открылся скалодром

22 Февраля 2017 14:50

Он размещен в большом зале СШ № 2, где сделали ремонт. В этой школе работает кружок спортивного туризма. Ширина скалодрома - 12 м, высота - 6 м. По своим размерам и уровню он входит в пятерку лучших скалодромов страны.





В зале также оборудованы две дорожки для туристско-прикладного многоборья. Подготовку помещения, закупку оборудования и скалодрома вели за средства районного бюджета.



