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Спорт
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22 Февраля 2017 14:50

В Городке открылся скалодром

Он размещен в большом зале СШ № 2, где сделали ремонт. В этой школе работает кружок спортивного туризма. Ширина скалодрома - 12 м, высота - 6 м. По своим размерам и уровню он входит в пятерку лучших скалодромов страны. 

В Городке открылся скалодром

В зале также оборудованы две дорожки для туристско-прикладного многоборья. Подготовку помещения, закупку оборудования и скалодрома вели за средства районного бюджета.

В Городке открылся скалодром

 

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