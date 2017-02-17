Спорт
20 Февраля 2017 12:12
В чемпионате Беларуси по хоккею "Юность-Минск" победил солигорский "Шахтер"
В чемпионате Беларуси по хоккею "Юность-Минск" дома победил солигорский "Шахтер" - 4:1. "Неман" минимально обыграл "Гомель" - 1:0, "Металлург" уступил "Динамо-Молодечно" - 1:2. Таким образом, в нокаут-раунде Экстралиги "Юность" встретится с молодежной сборной Беларуси, "Неман" с "Лидой", "Гомель" с "Металлургом". В четвертой дуэли сойдутся "Шахтер" и "Динамо-Молодечно".
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