В Академии МВД прошла спартакиада среди кадетов, лицеистов и суворовцев

21 Января 2017 15:08

Три дня бескомпромиссной спортивной борьбы в духе доброго соперничества и дружбы. Первую в истории спартакиаду среди кадетов, лицеистов и суворовцев приурочили к 100-летию белорусской милиции. Масштабное событие стартовало в Академии Министерства внутренних дел. Кто лучший в плавании, беге, мини-футболе, стрельбе и силовых упражнениях. На состязание в столицу приехали почти 180 представителей кадетских училищ, команда суворовцев и лицеистов МВД и МЧС. Три дня напряженной борьбы чередовались с экскурсионными поездками.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси:

"Данное мероприятие проводится впервые. Формальная цель или повод - это 100-летие белорусской милиции. Естественно, это и патриотическое воспитание нашей будущей смены. Все кадеты, которые находятся в строю, уже фактически видят себя будущими офицерами. Мы хотим, чтобы это чувство, это стремление внутреннее было ими реализовано".

В общем зачете, первое место у команды Минского суворовского училища, 2 – у кадетов из Бреста, 3 место заняла команда Витебского кадетского училища. Что касается лицеистов МВД, в общем зачете они четвертые.