В 18:30 на "Беларусь 5" матч БАТЭ и "Шахтера"

30 Апреля 2017 15:09

После хоккея на спортивном канале футбол. В 18:30 начнут свой матч фавориты белорусского чемпионата - БАТЭ и "Шахтер". Солигорский клуб с 10 очками лидирует в турнирной таблице после 4-х туров и еще не пропускал. Борисовчане же старт проводят менее убедительно: две победы, две ничьи и 4 место.