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3 Марта 2017 19:33

У солигорского "Шахтера" появился свой Роналду

"Горняки" подписали двухлетний контракт с болгарским защитником Даниэлем Златковым, который как две капли воды похож на знаменитого португальца. Златкову 27 лет. Он играл за болгарские клубы "Пирин", "Шахтер", "Славия", "Черно Море", "Ботев". Один сезон провел в турецком "Болуспоре".