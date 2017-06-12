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Трое белорусов вышли в финал в стрельбе из винтовки на 50 метров
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12 Июня 2017 19:34

Трое белорусов вышли в финал в стрельбе из винтовки на 50 метров

Трое белорусов вышли в финал в стрельбе из винтовки на 50 метров из трех положений на этапе Кубка мира в Азербайджане. В решающую стадию пробились Илья Чергейко, Виталий Бубнович и Юрий Щербацевич. Последний, напомним, накануне выиграл серебро в стрельбе на 50 метров в положении лежа. Медали в заключительной дисциплине программы будут разыграны завтра.

  

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