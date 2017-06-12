12 Июня 2017 19:34

Трое белорусов вышли в финал в стрельбе из винтовки на 50 метров из трех положений на этапе Кубка мира в Азербайджане. В решающую стадию пробились Илья Чергейко, Виталий Бубнович и Юрий Щербацевич. Последний, напомним, накануне выиграл серебро в стрельбе на 50 метров в положении лежа. Медали в заключительной дисциплине программы будут разыграны завтра.