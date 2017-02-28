Спорт
28 Февраля 2017 12:23
Тринадцатое поражение в семнадцати встречах
"Цмокі-Мінск" уступают латвийскому ВЭФу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ - 69:72. Пока белорусы на 11-м месте в турнирной таблице.
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