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Тринадцатое поражение в семнадцати встречах
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28 Февраля 2017 12:23

Тринадцатое поражение в семнадцати встречах

"Цмокі-Мінск" уступают латвийскому ВЭФу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ - 69:72. Пока белорусы на 11-м месте в турнирной таблице.

 

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