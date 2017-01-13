Столичная лыжная трасса в Веснянке открыла сезон

13 Января 2017 15:19

Популярная спортивная площадка работает практически круглосуточно и рассчитана как на лыжников-профи, так и на любителей. Трассы Минской области также осваивают любители катания на снегу.

Тренд этого сезона - корпоративные забеги. На лыжи становятся врачи, учителя, строители и менеджеры компаний. Алексей Кондратенко побывал на спартакиаде тех, для кого лыжи - часть профессии, а заодно освоил и свои километры здоровья.

В заснеженном глухом лесу - его товарищ - лыжи, на соревновательной же трассе - они инструмент для испытания силы воли. Лесничий Дмитрий Можейко всегда поддерживает здоровый образ жизни. Вот и сегодня представитель Борисовского района готов показать высший класс.

20 лесхозов со всей Минской области и почти 130 лыжников. Трасса небольшая - один километр 200 метров, но два-три захода - это уже серьезно. Правда, здесь и стимул солидный - лучший лыжник лесхозов представит центральный регион на республиканских, а затем и европейских лесных лыжных гонках.

Немало любителей активного отдыха сегодня и на склонах горнолыжных комплексов Минской области. Сюда приезжают семьями.

Ночь, мороз, драйв, горные лыжи, сноуборды или тюбинги на высокой скорости. Вряд или все это возможно в столице, а вот в Логойске - без проблем, да еще и с колоритом. Новогодний ночной марафон стартует здесь уже в субботу.

Организаторы обещают стопроцентный заряд бодрости как минимум на целую неделю.

В этот уикэнд свои силы и возможности продемонстрируют и самые юные лыжники. Для них организуют международные детские соревнования среди любителей по горным лыжам. Так что уже совсем скоро станет известно, у кого в Беларуси задатки и потенциал будущих Домрачевых, Рыженковых и Далидовичей. Сами звезды спорта такую инициативу только поддержат.