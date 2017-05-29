Соперницей Александры Саснович по второму кругу "Ролан Гаррос" стала Чжан Шуай

29 Мая 2017 21:30

Китайская теннисистка - 38-й номер мирового рейтинга - сегодня обыграла представительницу Хорватии Донну Векич, 7-5, 6-3. Александра Саснович же накануне стартовала на втором в сезоне турнире Большого шлема противостоянием со швейцаркой Викторией Голубич. С той же теннисисткой, которую минчанка обыграла на корте "Чижовка-Арены" в полуфинале Кубка Федерации. О самых ярких моментах матча - сюжет нашего специального корреспондента в Париже Анны Эйсмонт.

Париж встретил второй по счету турнир Большого шлема жарой. Столбик термометра в течение дня поднимался до плюс 38. В сувенирных магазинах самый ходовой товар - фирменные шляпы, чтобы без солнечного удара наслаждаться на трибунах игрой сильнейших теннисистов мира.

А в уже стартовый день основной сетки турнира были комфортные плюс 25 и даже местами дождь. Но оставим обсуждение небесной канцелярии для специализированных программ. Нас, конечно, в первую очередь интересует игра белорусских теннисистов. Четверо пытались пробиться в основную сетку: Ольга Говорцова и Арина Соболенко выбыли уже после первого круга, после второго Илья Ивашко и Владимир Игнатик. С основной сетки в женском турнире начинала борьбу только Александра Саснович.

Ее мы встретили еще в самолете на пути из Минска в Париж. Несмотря на ранний вылет из борьбы на предыдущем грунтовом турнире в Риме, Саша была полна оптимизма.

Саша как чувствовала, что в первом круге жеребьевка определит в соперницы хорошо ей знакомую швейцарку Викторию Голубич. Ранее Саша дважды в трех матчах ее обыгрывала, самый запоминающийся в полуфинале на Кубке Федерации в Минске. Но "Ролан Гаррос" - это особый турнир, и первый сет взяла Голубич, которая довольно уверенно чувствует себя на грунте, 6.4. Во втором Саша, доведя до тай-брейка, все же выиграла 7.5, а третьем и вовсе повела 5.1, но соперница сумела два гейма отыграть. И все же белоруска довела сет и матч до своей победы.

На кортах мы будем болеть и за легенду белорусского и мирового тенниса Макса Мирного. Для него это уже будет 20-й "Ролан Гаррос".

Так что с интересом продолжаем следить за турниром на "Беларусь 5".