"Снежный снайпер" собрал жителей и гостей белорусской столицы в Раубичах

18 Февраля 2017 21:25

Финал юбилейных, 10-х соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" сегодня собрал жителей и гостей белорусской столицы в Раубичах. Условия как в большом спорте - ход по дистанции и стрельба, при этом полные трибуны и настоящий спортивный дух борьбы. Кто стал самым быстрым и метким - все подробности в репортаже Андрея Козлова.

Своих учеников в этот день тренеры настраивали по-особенному. Отправить еще юношу на дистанцию легендарного спорткомплекса "Раубичи" - событие в жизни любого детского специалиста.

До старта нужно постараться отдать ученику все, сказать самые нужные слова, и он обязательно отблагодарит.

Здесь все как в самом настоящем биатлоне — профессиональная трасса, суперсовременный спорткомплекс, огневое стрельбище и отчаянная поддержка зрителей.

Финал 10-х республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба именно этим и запомнится. Впервые победители региональных соревнований съехались в Раубичи, чтобы определить самого меткого и самого быстрого на трассе, которая способна принять хоть взрослый чемпионат мира.

На финише отчаянная борьба, уже после нее искренние слова о любимом виде спорта. Совсем по-взрослому.

Трибуны были настолько заполнены уже во время церемонии открытия, что Раубичи в этот день могли поспорить по этому компоненту даже с "Гонкой легенд". Тем более что интерес "Снежный снайпер" вызвал у многих, например, у председателя Федерации бокса Дмитрия Тихомолова — он приехал с внуками.

В дебютной гонке "Снежного снайпера" - масс-старт среди девочек младшего возраста — победила Анастасия Попова. Фамилия здесь не случайна — она дочка легенды белорусского биатлона Александра Попова.

Интересно, что именно в этом сезоне заработала система Белорусской федерации биатлона.

В фильме Агентства теленовостей "Формула биатлона" специалисты и биатлонисты рассуждали о генетических способностях детей, о том, как на ранних стадиях определить предрасположенность ребенка к лыжному спорту.

Но даже если кому-то не удалось попасть в такой специализированный класс, базирующийся в Новополоцке, то расстраиваться ни в коем случае нельзя. У каждого есть шанс поступить в другую биатлонную школу нашей страны.

Завтра же в программе "Снежного снайпера" - смешанные эстафеты, которые всегда получаются непредсказуемыми.