Сезон 2017 года открыли воднолыжники на Кубке Беларуси в Новополоцке

31 Мая 2017 09:02

Сезон 2017 года открыли наши воднолыжники на Кубке Беларуси в Новополоцке. Соревнования прошли накануне. По результатам двух дней в общем зачете (это фигурное катание, слалом и трамплин) победа досталась минской школе. По заверению главного тренера национальной сборной Олега Девятовского, команды хорошо подготовились за зиму и показали отличные результаты на соревнованиях. Сейчас идет активная работа на ближайшие мировые турниры. Сезон для белорусов в этом виде спорта короткий, потому необходима накатака на воде и отработка всех дисциплин.

И недавно стало известно, что воднолыжный спорт не будут включать в программу Европейских олимпийских игр 2019 года. Белорусские представители этого вида восприняли спокойно эту информацию. Тем более что в планах наших воднолыжников провести в ближайшие годы в Минске чемпионат Европы за электротягой. Такое предложение уже поступило от международной организации. Отметим, что белорусы давно прописались в мировом рейтинге воднолыжников, потому они всегда на олимпе.