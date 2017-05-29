Семен Шапиро: Количество легионеров в клубах хоккейного чемпионата Беларуси постепенно должно сокращаться

29 Мая 2017 07:07

Количество легионеров в клубах хоккейного чемпионата Беларуси постепенно должно сокращаться. А в каждом ледовом дворце должен быть создан клуб. Об этом заявил Семен Шапиро в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей. Недавно назначенный глава Федерации хоккея таким же видит курс дальнейшего развития и минского "Динамо" - иностранных игроков в команде будет меньше.

Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Беларуси: "Речь идет о трех-четырех легионерах. Конечно, видный вратарь должен быть, но при этом мы говорили, что нужно создавать и нашу школу вратарскую. В каждой детско-юношеской школе должен быть тренер по вратарям".

В стратегии развития хоккея и подготовки резерва для национальной сборной ведение учебно-тренировочного процесса на льду для детей станет приоритетной задачей. Массовым катаниям и другим мероприятиям придется подстраиваться.