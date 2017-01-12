10 Января 2017 15:01

Скоро станут известны лучший белорусский спортсмен, тренер и команда за прошедшие два года. Сегодня началось голосование шестого по счету открытого конкурса "Триумф. Героям спорта" и продлится оно по 31 января. Финалистов по четырем номинациям определило компетентное жюри. В его составе 13 человек - журналисты, спортсмены и функционеры. Теперь дело за болельщиками. Отдать свой голос можно не только с помощью печатных бюллетеней, которые размещены на сайтах организаторов - Белтелерадиокомпании (tvr.by), Президентского спортивного клуба, Минспорта и НОКа.

Голосование проводится и в Интернете на официальной странице конкурса triumph.by.

Победителей еще в четырех номинациях - за волю к победе, самый яркий спортивный момент, прорыв и результат - определит жюри конкурса. Впервые итоги подводятся не за один, а за два года. Имена лучших узнаем уже в конце февраля.