20 Января 2017 19:23

Задача упрощена. Сборная Саудовской Аравии обыгрывает чилийцев на чемпионате мира по гандболу, 26:25. Это значит, что белорусы окажутся в плей-офф, даже если разойдутся миром с Венгрией в заключительной встрече группового этапа. При таком исходе мы будем четвертыми в группе "С", а если обыграем венгров - третьими.

Прямая трансляция матча в 22:45 на телеканале "Беларусь 5".