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Сборная Саудовской Аравии обыгрывает чилийцев на чемпионате мира по гандболу
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20 Января 2017 19:23

Сборная Саудовской Аравии обыгрывает чилийцев на чемпионате мира по гандболу

Задача упрощена. Сборная Саудовской Аравии обыгрывает чилийцев на чемпионате мира по гандболу, 26:25. Это значит, что белорусы окажутся в плей-офф, даже если разойдутся миром с Венгрией в заключительной встрече группового этапа. При таком исходе мы будем четвертыми в группе "С", а если обыграем венгров - третьими. 

Прямая трансляция матча в 22:45 на телеканале "Беларусь 5"

  

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