Сборная Беларуси сумела одолеть Румынию в рамках Кубка Дэвиса

5 Февраля 2017 21:47

Победные новости пришли и с кортов Республиканского центра тенниса. Сборная Беларуси в упорной пятиматчевой встрече сумела одолеть Румынию в рамках Кубка Дэвиса. В решающей игре Егор Герасимов в трех сетах сломил Адриана Унгура - 7:6, 6:4, 6:4. В пятницу Егор также принес очко нашей команде, а накануне 39-летний Максим Мирный вместе с Ярославом Шило выиграл парный поединок. Итог встречи с Румынией - 3:2. Белорусы впервые за шесть лет играют в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса и уже получили путевку во второй круг.

В апреле белорусы сразятся с командой Австрии. В случае победы наша команда сыграет за место в мировой группе Кубка Дэвиса, где мы не были 13 лет. Лучшим достижением отечественных теннисистов является полуфинал мировой группы в 2004 году.