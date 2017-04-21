Сборная Беларуси по хоккею среди игроков до 18 лет в мировой элите

24 Апреля 2017 09:10

Ключевой матч наши юниоры провели с командой Латвии - 3:1. Шайбы у Дроздова, Дерябина и Павленко. Таким образом, белорусы победили в серии до двух побед за право остаться в сильнейшем дивизионе. Напомним, год назад в Минске наши хоккеисты выиграли чемпионат мира в группе А первого дивизиона на домашней "Чижовка-Арене" и вышли в топ-дивизион, где сборная Беларуси не выступала с 2010 года.