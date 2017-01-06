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Сборная Беларуси по гандболу продолжит подготовку к чемпионату мира в Минске
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8 Января 2017 15:10

Сборная Беларуси по гандболу продолжит подготовку к чемпионату мира в Минске

Сборная Беларуси по гандболу вернулась в столицу после товарищеских игр в России и продолжит подготовку к чемпионату мира в Минске. Сегодня у команды день восстановления. 10-го пройдут заключительные тренировки, в среду сборная вылетит во Францию. Главный тренер Юрий Шевцов поделился впечатлениями от спаррингов.

Чемпионат мира во Франции начнется 11 января. Белорусы стартовый матч группового этапа сыграют 13-го против Чили.

Первый матч Единой Лиги ВТБ в 2017 году "Цмокі" проведут на "Минск-Арене". Драконы примут действующего победителя турнира и Евролиги - московский ЦСКА. Встреча, как и трансляция на “Беларусь 5", начнется в 17:30.

 

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