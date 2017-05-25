Рубрика "Матчбол"

22 Мая 2017 18:49

Самое ожидаемое белорусское футбольное противостояние прошло на "Борисов-Арене". Лучшая белорусская команда 21-го века встречалась с лучшей командой 20-го. Матч между БАТЭ и "Динамо" уже много лет - главный матч нашего футбола. Тем не менее, аудиторию клубы собрали самую меньшую с того времени, как желто-голубые переехали на свой новый стадион. В чем причина - подробности в "Матчболе".

Лучшее белорусское противостояние, которое называют классикой нашего футбола, с каждым годом теряет свой смысл. БАТЭ с 2006 года никому не отдает чемпионский титул, а минское "Динамо" все это время меняет тренеров.

В прошедший уикенд минским "Динамо" управлял Сергей Гуренко, известный белорусский игрок, который, отметим, уже второй раз стал главным тренером бело-голубых. До матча против БАТЭ минчане победили трижды, но в Борисове уступили. Единственный гол в конце первого тайма забил уроженец Борисова Игорь Стасевич.

На трибунах борисовской арены присутствовали семь с половиной тысяч зрителей. Это не рекорд сезона, установленный в Бресте, но очевидно большая аудитория. Однако в последние годы напряженность между клубами стала не такой яркой, тем не менее, мнения на этот счет после игр разделились.

В турнирной таблице БАТЭ второй, на два балла отстает от солигорского "Шахтера".

Девятый раз в своей истории минский басктебольный клуб "Цмокі" добивается победы в национальном первенстве. Довольно простым для столичного клуба получился финал против гродненских баскетболистов. 3:0 - результат трех матчей. Сезон у "Цмокаў" был супернапряженным, команда принимала участие сразу в нескольких международных турнирах. Но победа в белорусском турнире также стала очень приятной для минчан.

Уже известно, что со следующего сезона минские "Цмокі" станут базовым клубом для национальной сборной. В прошлом году сборная Беларуси была близкой к выходу на чемпионат Европы, но команде не хватило сыгранности.

Начинается самое приятное время для того, чтобы смотреть футбол с трибун стадионов. Уже в начале лета сборная Беларуси по футболу сыграет против Болгарии на "Борисов-Арене". "Белые крылья" будут стараться реабилитироваться после двух болезненных поражений от Швеции и Македонии. И от нашей поддержки зависит немало.