25 Декабря 2016 21:45

Сразу несколько тем на этой неделе было посвящено болельщикам. Сперва пришла новость о том, что пенсионер вынужденно применил холодное оружие, когда группа фанатов одного из футбольных клубов Минска стала выкрикивать нацистские лозунги в автобусе. В результате драки один из болельщиков получил ножевое ранение.

И, видимо, превентивная мера. В Беларуси появится черный список болельщиков. Нарушителей внесут в специальную базу и запретят вход на спортивные мероприятия. Кого это коснется, стало понятно, когда в МВД привели такую статистику: в отношении 18 человек возбуждено более 200 уголовных дел. Владимир Королев о фанатах и новых правилах около спорта.

Для этих людей игра - сравни религии, в которой адептами являются миллионы фанатов по всему миру. Так называемые ультрас и составляют основу околофутбольных баталий. Философия их жизни - всегда была биться до конца.

Выяснить, чья команд сильнее еще до игры, в случае поражения кумиров - отомстить всему городу. Противостоять таким игрокам давно стремятся всеми силами: до игры - сухой закон, после спецсредства - слезоточивый газ, дубинки и самое главное - запрет на посещение матчей.

Закрыть стадион для истинного фаната смерти подобно. Поэтому, если болельщику интересна игра, он сделает все, чтобы на нее попасть. Следовательно, не должен нарушать порядок.

Дмитрий Курьян, заместитель начальника главного управления, начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси: "Меры направлены, прежде всего, чтобы оградить законопослушных болельщиков, которые приходят на спортивный праздник. Посмотреть футбол, хоккей с детьми в том числе. Оградить их от потенциальных нарушителей, которые приходят на спортивные мероприятия далеко с другими целями".

Список потенциально опасных болельщиков появится в Беларуси не раньше следующей весны. МВД предлагает запретить штрафникам посещать спортивные мероприятия за неспортивное поведение. В милиции подчеркивают - острой проблемы с фанатами нет, но ежегодно число околофутбольных вопросов возрастает. И подобная мера - дополнительный инструмент воздействия на тех, кто пытается из спорта сделать политику.

Сергей Сафарьян, первый заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола": "Такие ограничительные меры существует достаточно давно. Это пошло от английских болельщиков и в дисциплинарном кодексе FIFA, и в нашем дисциплинарном кодексе БФФ такие запретительные нормы есть".

Родина футбола совсем не по-матерински относится к своим преданным поклонникам уже более полувека. Еще в 80-ые годы полисмены внедрялись в футбольные банды, что всегда приносило внушительный компромат на фанатов. Обычная практика - сопровождение болельщиков, обыск автобусов и рост цен на билеты. Что постепенно значительно снизило число выездных фанатских бригад. Современные методы борьбы - умная система видеонаблюдения, запрет на продажу алкоголя и введение черного списка болельщиков. Во время игры любимой команды штрафник должен посетить полицейский участок, а также сдать паспорт полиции при игре за рубежом.

Валентин Михневич, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности: "Сейчас мы его прорабатываем, каждый выскажет свое мнение, после этого должны эксперты поучаствовать. Безусловно, скажут свое слово правовые институты, поэтому в первом чтении мы планируем его рассмотреть в мае".

В Беларуси собираются ввести самое лояльное наказание - запрет на посещение спортивных мероприятий. Попался на футболе - не пойдешь на хоккей. В этом случае любой спорткомплекс для штрафника покажет красную карточку. Подобная мера вынужденная, говорят правоохранители. Порой неспортивное поведение выливается в серьезные проблемы.

Вынужденно применил холодное оружие - так сейчас звучит формулировка в протоколе происшествия. Вечером минчанин возвращался домой, когда в автобус вошла компания парней. Новые пассажиры стали выкрикивать фашистские речевки, отдавать друг другу приветствия, схожие с нацистскими. А спустя несколько минут в автобусе вспыхнула драка, в которой один фанат получил ножевое ранение.

Подобное происшествие в будущем вполне может стать причиной запрета посещения любого спортивного мероприятия. Это касается не только футбола. Время действия ограничения - от трех месяцев до трех лет. При этом максимальный запрет, скорее всего, на первоначальном этапе не будет рассматриваться. За этот год к уголовной ответственности привлекалось чуть более ста фанатов. Среди лидеров антирейтинга - 18 человек, у которых на всех 218 уголовных дел.

За нарушение запрета, то есть за посещение стадиона, будучи в черном списке, милицией предусмотрен штраф. От 42 до 420 рублей. Впрочем, правоохранители дали понять, что массово вносить фанатов в такой список не будут. В той же России, где такая мера существует уже три года, в черном списке сейчас всего 43 фамилии.