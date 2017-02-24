24 Февраля 2017 19:15

Один из самых зрелищных видов спорта - третий год подряд Раубичи готовятся принять этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика".

Около 7 десятков спортсменов из 12 стран. Конкуренты, в том числе и китайцы, привезли в Беларусь сильнейшие составы. А вот олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир нашей команде теперь точно не поможет. Сегодня утром он не участвовал в предсоревновательной тренировке. Победитель трех этапов нынешнего сезона залечивает травмы. Главная проблема организаторов - подготовка трамплина и склона. Плюсовая температура и мелкий дождь - отнюдь не те условия, которые нужны для зимнего вида спорта.

Соревнования начнутся завтра в девять часов утра. Прямые трансляции на "Беларусь 5". От станции метро "Борисовский тракт" в Раубичи и обратно будет курсировать автобус.