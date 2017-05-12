Пятое поражение подряд

13 Мая 2017 09:13

Сборная Беларуси по хоккею проигрывает и в пятом поединке на 81-м чемпионате мира. При этом команда набрала один балл в противостоянии с хозяевами - французами. "Трехцветные" вели 2:0, но во втором периоде точные броски Александра Павловича и Егора Шаранговича восстановили паритет. В заключительном отрезке Александр Кулаков вывел вперед нашу сборную. Франция успела отыграться - 3:3. Удача была на ее стороне и в серии буллитов - 4:3.

После пяти матчей в активе сборной Беларуси - один балл. Сегодня у белорусов определяющий поединок. В соперниках - команда Словении, у которой также одно очко. Сборные борются за право остаться в элите мирового хоккея. В 17:10 прямая трансляция на "Беларусь 5".