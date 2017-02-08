8 Февраля 2017 19:09

Голландские теннисистки остались довольны условиями и местом проведения матчевой встречи мировой группы Кубка федераций. Об этом девушки рассказали на пресс-конференции сегодня. Напомним, противостояние Беларусь - Нидерланды пройдет на "Чижовка-Арене". Специально для этого на большой хоккейной площадке был уложен корт.

В пятницу в минской ратуше пройдет жеребьевка поединка. Матчи состоятся в субботу и воскресенье.