Спорт
8 Февраля 2017 19:09
Противостояние Беларусь - Нидерланды пройдет на "Чижовка-Арене"
Голландские теннисистки остались довольны условиями и местом проведения матчевой встречи мировой группы Кубка федераций. Об этом девушки рассказали на пресс-конференции сегодня. Напомним, противостояние Беларусь - Нидерланды пройдет на "Чижовка-Арене". Специально для этого на большой хоккейной площадке был уложен корт.
В пятницу в минской ратуше пройдет жеребьевка поединка. Матчи состоятся в субботу и воскресенье.
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