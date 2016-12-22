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"Прессбол": Возглавить сборную Беларуси может Леонид Кучук
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20 Декабря 2016 15:16

"Прессбол": Возглавить сборную Беларуси может Леонид Кучук

По информации "Прессбола", возглавить сборную Беларуси может Леонид Кучук. Среди последних мест работы тренера команды российской премьер-лиги "Кубань" и "Локомотив". Сейчас федерация футбола формирует список кандидатов на место, которое в начале месяца освободил Александр Хацкевич.  

 

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