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Ольга Говорцова преодолела первый раунд на турнире WTA в Хорватии
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6 Июня 2017 19:19

Ольга Говорцова преодолела первый раунд на турнире WTA в Хорватии

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова преодолела первый раунд на турнире WTA в Хорватии. В первом круге она переиграла Марину Заневскую из Бельгии - 6:3, 6:4. В следующем раунде Говорцова сыграет с победительницей парпы Соррибес-Тормо - Крунич. 

  

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