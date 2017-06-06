6 Июня 2017 19:19

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова преодолела первый раунд на турнире WTA в Хорватии. В первом круге она переиграла Марину Заневскую из Бельгии - 6:3, 6:4. В следующем раунде Говорцова сыграет с победительницей парпы Соррибес-Тормо - Крунич.