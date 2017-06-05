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Олег Дулуб не вернется в "Крумкачы"
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5 Июня 2017 15:12

Олег Дулуб не вернется в "Крумкачы"

Олег Дулуб не вернется в "Крумкачы", по крайней мере, в этом сезоне. Об этом тренер рассказал в интервью корреспонденту "Беларусь 1" Александру Якубовскому.

У Дулуба действующий еще четыре года контракт с украинскими "Карпатами", которые в минувшем сезоне он спас от вылета из Премьер-лиги. 

  

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