5 Июня 2017 15:12

Олег Дулуб не вернется в "Крумкачы", по крайней мере, в этом сезоне. Об этом тренер рассказал в интервью корреспонденту "Беларусь 1" Александру Якубовскому.

У Дулуба действующий еще четыре года контракт с украинскими "Карпатами", которые в минувшем сезоне он спас от вылета из Премьер-лиги.