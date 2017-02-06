Областные соревнования "Снежный снайпер" проходят в Печерском лесопарке

6 Февраля 2017 15:15

В эти минуты юные спортсмены Могилевской области сражаются за место в республиканском турнире на призы Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер". В прошлом году удача улыбнулась именно команде из восточного региона страны. Причем во всех возрастных группах. Победа стала стимулом и для сегодняшних спортсменов - их около 20. Лыжные гонки и стрельба из пневматической винтовки проходят в Печерском лесопарке.

Сергей Новиков, главный судья соревнований, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону: "До этого “Снежный снайпер” проводился, но из-за нехватки снега проводили в формате лыжной гонки. Потом дети стреляли в тире. А сейчас можно сказать - настоящие биатлонные соревнования для наших начинающих биатлонистов".

В лидерах на эту минуту юные биатлонисты из Чаусского и Чериковского районов. К слову, малой родины многих ведущих белорусских биатлонистов, в том числе Владимира Чепелина, который впервые в начале зимы принес Беларуси бронзу на этапе Кубка мира.