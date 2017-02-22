Спорт
22 Февраля 2017 15:14
НОК Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ
Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ после отстранения мужской сборной от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Планируется, что необходимые документы будут подготовлены в марте. Напомним, белорусская сторона смогла выиграть дело об отстранении команды гребцов в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне 23 января.
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