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Несмотря на победу над командой Германии, хоккеисты сборной Беларуси оказались недовольны игрой
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15 Апреля 2017 15:15

Несмотря на победу над командой Германии, хоккеисты сборной Беларуси оказались недовольны игрой

Несмотря на победу в матче с командой Германии, хоккеисты сборной Беларуси оказались недовольны своей игрой в большинстве. Напомним, хозяевам удалось забить всего одну шайбу, играя в неравных составах. Однако, по словам Андрея Стася, для которого этот матч стал первым после завершения выступления минского "Динамо" в сезоне, в этой встрече, помимо результата, есть и положительный момент.

Сегодня в Бобруйске сборные Беларуси и Германии проведут еще один поединок. Уже точно известно, что место в воротах займет Кевин Лаланд. Начало встречи в 17:30. 

  

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