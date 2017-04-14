Спорт
15 Апреля 2017 15:15
Несмотря на победу над командой Германии, хоккеисты сборной Беларуси оказались недовольны игрой
Несмотря на победу в матче с командой Германии, хоккеисты сборной Беларуси оказались недовольны своей игрой в большинстве. Напомним, хозяевам удалось забить всего одну шайбу, играя в неравных составах. Однако, по словам Андрея Стася, для которого этот матч стал первым после завершения выступления минского "Динамо" в сезоне, в этой встрече, помимо результата, есть и положительный момент.
Сегодня в Бобруйске сборные Беларуси и Германии проведут еще один поединок. Уже точно известно, что место в воротах займет Кевин Лаланд. Начало встречи в 17:30.
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