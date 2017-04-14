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Национальная сборная Беларуси по хоккею одержала победу в домашнем матче Евровызова
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14 Апреля 2017 21:31

Национальная сборная Беларуси по хоккею одержала победу в домашнем матче Евровызова

Национальная сборная Беларуси по хоккею одержала победу в третьем по счету и первом домашнем матче Евровызова. В соперниках команды Дэйва Льюиса были немецкие хоккеисты. Хозяева открыли счет, заброшенной шайбой отметился Сергей Дрозд, однако гости за считанные минуты сумели отыграться. Во второй двадцатиминутке белорусы, играя в большинстве, вновь вышли вперед - автор взятия ворот Александр Когалев. А после Евгений Лисовец забросил и третью шайбу.

Завтра сборные Беларуси и Германии проведут еще один спарринг. На сей раз на ледовой арене в Бобруйске.

  

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