Национальная сборная Беларуси по хоккею одержала победу в домашнем матче Евровызова

14 Апреля 2017 21:31

Национальная сборная Беларуси по хоккею одержала победу в третьем по счету и первом домашнем матче Евровызова. В соперниках команды Дэйва Льюиса были немецкие хоккеисты. Хозяева открыли счет, заброшенной шайбой отметился Сергей Дрозд, однако гости за считанные минуты сумели отыграться. Во второй двадцатиминутке белорусы, играя в большинстве, вновь вышли вперед - автор взятия ворот Александр Когалев. А после Евгений Лисовец забросил и третью шайбу.

Завтра сборные Беларуси и Германии проведут еще один спарринг. На сей раз на ледовой арене в Бобруйске.