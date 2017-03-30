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Национальная хоккейная лига едет в Китай
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30 Марта 2017 19:21

Национальная хоккейная лига едет в Китай

“Лос-Анджелес” и “Ванкувер” проведут предсезонные матчи в Поднебесной. Соглашение подписано сегодня в Пекине. Первая игра пройдет 21 сентября в Шанхае. Вторая - через два дня в Пекине.

  

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