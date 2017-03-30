Национальная хоккейная лига едет в Китай

30 Марта 2017 19:21

“Лос-Анджелес” и “Ванкувер” проведут предсезонные матчи в Поднебесной. Соглашение подписано сегодня в Пекине. Первая игра пройдет 21 сентября в Шанхае. Вторая - через два дня в Пекине.