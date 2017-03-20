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Эксклюзивное интервью Надежды Скардино
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21 Марта 2017 15:17

Эксклюзивное интервью Надежды Скардино

Попытка ускорить стрельбу стала ошибкой. Лучшая биатлонистка Беларуси по итогам общего зачета Кубка мира (18 строка) Надежда Скардино в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей прокомментировала свое выступление (видео).

  

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