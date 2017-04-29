Начинается 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу

29 Апреля 2017 12:15

Тремя матчами в Новополоцке, Минске и Гродно сегодня начнется 5-й тур чемпионата Беларуси по футболу. "Нафтан" примет "Крумкачоў", "Минск" - "Ислочь", а "Неман" сыграет против "Витебска". Гродненскую встречу в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 18:55. Главный же матч тура - БАТЭ – "Шахтер" - состоится завтра.