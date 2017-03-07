На пресс-конференции подвели итоги выступления "Динамо" в сезоне КХЛ

6 Марта 2017 21:18

Неубедительная игра в плей-офф, оптимизация бюджета и выдвижение белорусских хоккеистов на первые роли. Итоги выступления "Динамо" в сезоне КХЛ подвели сегодня на пресс-конференции с участием руководства минского клуба. От конкретных оценок воздержались, впереди еще заседание наблюдательного совета. А вот какие заявления прозвучали и с каким настроем начнут новый сезон игроки,расскажет подробнее.

"В плей-офф, как бы это громко не прозвучало, мы были унижены. Но мы все тут умные ребята и сделаем правильные выводы из поражения", - главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт с ощутимым грузом персональной ответственности подводил итоги выступления команды в Кубке Гагарина. К концу пресс-конференции коуч даже иногда улыбался, но очевидно, что позитивного настроения, которое царило у Вудкрофта летом, фактически не осталось.

Минское "Динамо" вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги с высокого пятого места Западной конференции, но в первом раунде Кубка Гагарина показало игру невнятную. Разница заброшенных-пропущенных шайб 9:20. Не в нашу пользу.

Особенностью минского "Динамо" в этом сезоне стало и то, что на первые роли, наконец, выдвинулись белорусские хоккеисты. Об этом говорит и статистика. У белорусов более ста шайб в сезоне, у легионеров не более шестидесяти. То есть "Динамо" без всяких "но" - базовый клуб национальной сборной Беларуси. Кроме того, клуб на собственном примере доказывает, что ежегодное уменьшение зарплатной ведомости можно сделать с одновременным увеличением спортивного результата.

Анатолий Курилец, генеральный директор ХК "Динамо-Минск": "В следующем году мы сделаем бюджет еще меньше. Год мы закрыли благополучно, долгов у нас никогда не было. По заработной плате все выплачено, в том числе и за январь. Где-то просочилась четырехдневная невыплата денег. Но это не по вине клуба. Дело в том, что не состоялся наблюдательный совет Беларуськалия".

В игровых видах спорта важен как результат, так и внимание болельщиков. Средняя посещаемость матчей в сравнении с прошлым сезоном выросла более чем на 2 тысячи зрителей. И это с учетом смазанного плей-офф. Да и то на игры нокаут-раунда собиралась полная "Минск-Арена".

"Динамо" в этом сезоне выиграло как минимум одну соревновательную гонку. "Минск-Арена" стала рекордной во всей лиге по посещаемости. Вторым идет мощный проект - санкт-петербургский СКА со звездами калибра Ковальчука и Дацюка. Третьи - финский "Йокерит", но ведь известно, как в Финляндии относятся к хоккею.

Впереди чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Германии и Франции. И после такого непростого сезона, когда была провалена олимпийская квалификация и плей-офф КХЛ, у наших хоккеистов есть шанс поставить красивую точку. Тем более основа сборной - игроки "Динамо".