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1 Мая 2017 15:19

На этапе Кубка мира по художественной гимнастике у белорусских граций четыре медали

На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку у белорусских граций четыре медали. Наши групповички стали вторыми в упражнении с обручами и третьими в упражнении с мячами и скакалками. Две бронзы у Алины Горносько. Ей удались индивидуальные упражнения с обручем и лентой.