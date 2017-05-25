На 78-ом году жизни скончался Владимир Перетурин

22 Мая 2017 21:25

Печальная новость пришла сегодня из России. На 78-ом году жизни за день до своего дня рождения после тяжелой болезни скончался знаменитый футбольный комментатор и бывший футболист Владимир Перетурин. Его коронную фразу "И будьте здоровы!" знал каждый болельщик. Последние годы легенда журналистики был прикован к постели, перенес два инсульта.

Свою спортивную карьеру Перетурин начинал как защитник московского "Динамо", после играл за кировское и калининградское. Выступал за ленинградский "Автомобилист" и рыбинский "Сатурн". По окончании карьеры стал спортивным комментатором. Его самая популярная и известная программа "Футбольное обозрение". Более 900 выпусков почти за 19 лет.