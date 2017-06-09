Мужская сборная Беларуси во втором товарищеском матче против Украины победила - 24:21

9 Июня 2017 15:20

Реванш есть. Мужская сборная Беларуси по гандболу во втором товарищеском матче против Украины победила - 24:21. Спарринги с украинцами были репетицией перед решающими играми с командами Румынии и Сербии в квалификации чемпионата Европы-2018. Во второй группе гандболисты Шевцова на втором месте, в активе 5 баллов после 4 встреч.