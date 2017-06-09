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Мужская сборная Беларуси во втором товарищеском матче против Украины победила - 24:21
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9 Июня 2017 15:20

Мужская сборная Беларуси во втором товарищеском матче против Украины победила - 24:21

Реванш есть. Мужская сборная Беларуси по гандболу во втором товарищеском матче против Украины победила - 24:21. Спарринги с украинцами были репетицией перед решающими играми с командами Румынии и Сербии в квалификации чемпионата Европы-2018. Во второй группе гандболисты Шевцова на втором месте, в активе 5 баллов после 4 встреч.

  

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