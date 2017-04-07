Мужская сборная Беларуси по теннису против австрийцев. Болеем на "Беларусь 5"

8 Апреля 2017 09:07

Мужская сборная Беларуси по теннису уже сегодня может обыграть австрийцев в матче второго раунда первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Напомним, вчера победы нашей команде принесли Егор Герасимов и Илья Ивашко. В 13:00 начнется парный матч, на который от сборной Беларуси заявлены Максим Мирный и Илья Ивашко, у Австрии - Александр Пейя и Юлиан Ноул. Отметим, что за час до начала встречи капитаны могут сделать замену. Матч в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".